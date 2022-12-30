Bakan Taçoy'dan Asgari Ücret Hakkında Açıklama!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, dün gerçekleşen Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplantısı hakkında açıklama yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, dün gerçekleşen Asgari Ücret Saptama Komisyonu Toplantısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Taçoy açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

'' Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, görev ve sorumluluklarımız arasında yer alan, asgari ücretin belirlenmesi konusunda gereken adımları atmış bulunmaktayız.

Bu çerçevede dün, ikinci toplantıyı da gerçekleştirdik. Salı günü yapılacak üçüncü toplantıda sürecin tamamlanması ve yeni asgari ücretin belirlenmesi hedefindeyiz.

Dün yaptığımız ikinci toplantıda, yeni asgari ücretin net 11 bin TL olması şeklinde bir rakamı masaya getirdik. Görüşmeyi bu rakamdan açtık. İşveren tarafının mazeretleri nedeniyle katılmadığı toplantıda, çalışan tarafıyla yaptığımız görüşme neticesinde 11 bin 500 rakamına ulaşıldı.

Salı sabahı yapılacak üçüncü toplantının bu rakam ekseninde geçeceği düşüncesindeyiz. Ülke gerçekleri göz önüne alındığında bu rakamın daha yukarıya çekilmesi çok da mümkün görünmemektedir. Yaptığımız hesaplamalar da göstermiştir ki, asgari ücretin en fazla net 11 bin 550 TL olması mümkündür.

Ülke gerçekleri çerçevesinde, tarafların sürdürebileceği mümkün olan en uygun rakamı belirlemek gerektiği gerçeğini göz ardı etmeden, çalışma yaşamını rahatlatacak tüm adımları atacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Bu vesileyle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak tüm halkımızın yeni yılını kutlar, 2023’ün herkese sağlık ve mutluluk getirmesini dileriz. ''