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Bakan Taçoy'dan istifa açıklaması

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Bakan Hasan Taçoy, istifa edeceği yönündeki iddialarla ilgili yeni bir açıklama yaptı,
Bakan Taçoy'dan istifa açıklaması

TAÇOY KURULTAY'DA ADAY

Taçoy, “Tüzüğe göre kurultay, Kasım 2023’e denk geliyor. Çevrem, arkadaşlarım aday olmamı arzu ederse, evet adayım” dedi.

BAŞBAKAN İLE KONUŞTU

Taçoy, “Geldiydi, gittiydi, kaldıydı gibi iddialar, makamları yıpratıyor. Bu yüzden birkaç yerde ‘bakan olarak doğmadım’ diye söylemlerim oldu” dedi, “Başbakan ile konuşacağım konu da budur” ifadelerini kullandı.

“Parti tabanındaki desteğim bellidir. Genel başkanlık yarışı için bakanlığı terk edip çalışmam gerekir mi? 1 buçuk yıl önce kurultayda adaydım. Aday olmayı ve kurultayın başka bir şey olduğunu, parti içinde Başbakana söyleyen bir kişiyim” yanıtını verdi. Taçoy, yine soru üzerine “Çevrem, arkadaşlarım aday olmamı arzu ederse, evet adayım” dedi.

TÜZÜĞE GÖRE KURULTAY KASIM 2023'DE

Taçoy kurultayın UBP tüzüğüne göre Kasım 2023’e denk geldiğini söyledi, “Siyasi Partiler Yasası ise tüzükte belirtilen süre içinde yapılmayan kurultayların en fazla 3 yılda bir yapılması gerektiğini söylüyor. Ama kurultay tarihi tüzüğe göre 2 yılda 1’dir. UBP’liler, demokrasiye inanan insanlardır” şeklinde konuştu.

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