Bakan tamam demişti ama Sigorta emeklileri ödenemedi!

Çalışma Bakanı bugün Sigorta Emeklilerinin ödeneceğini dün açıkladı.
Corona Virüse karşı Riski yüksek olan emekliler Bankalara ve Kooperatiflere akın etti, saat 12 oldu ödeme emri yok; Bankalar ile Kooperatifler 12'de kapandı.
Çalışma Bakanı bugün Sigorta Emeklilerinin ödeneceğini dün açıkladı.
Corona Virüse karşı Riski yüksek olan emekliler Bankalara ve Kooperatiflere akın etti, saat 12 oldu ödeme emri yok; Bankalar ile Kooperatifler 12'de kapandı.
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