Bakan Üstel: Ağustos'ta üçüncü doza başlanacak, ülkeyi kapatmayacağız

Ülkede 220 bin 500 kişiye aşı yapıldı. Tek doz ve çift doz olmak üzere toplumun yüzde 60’ı aşılandı.

Sağlık Bakanı Ünal Üstel Ağustos ayında 3’üncü dozlara başlanacağını açıkladı. Ülkede 220 bin 500 kişiye aşı yapıldı. Tek doz ve çift doz olmak üzere toplumun yüzde 60’ı aşılandı.

Delta varyantında 5 vakaya rastlandığını açıklayan Üstel bulaşın en çok düğünlerde, kumarhanelerde barlarda, kapalı spor salonlarında meydana geldiğini vurguladı.

Üstel denetimlerin bugünden itibaren sıklaşacağına dikkat çekerek Kurallara uymayanlara ceza verilecek. Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Ülkeyi kapatmak yerine işletmeleri kapatma yoluna gideceğiz diye konuştu.

Güney Kıbrıs’ın yeniden kırmızı kategoriye girmesin işaret eden Üstel, kapıların kapatılmayacağını bu kararın arkasında durmak için istikrarlı davranacaklarını fakat Güney’in bu konudaki düşüncelerini bilmediklerini dile getirdi