Bakan Üstel, Biyologlar Derneği ile Taşkent Doğan Parkı yetkililerini kabul etti

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten ve Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat’ı kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, kabulde çevrenin korunabilmesi için yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.

Biyologlar Derneği Başkanı Hasan Sarpten kabulde yaptığı konuşmasında, yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermek ve ortak yapılabilecek projeler ile ilgili de görüş alışverişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Taşkent Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ise, Bakanlığın çevre ile ilgili atacakları her türlü adımda yardıma ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de, daha yaşayabilir bir ülke hedefine ulaşmak için, tüm sivil toplum kuruluşlarıyla ve kişilerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.