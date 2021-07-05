Bakan Üstel: Delta Varyantı KKTC'de

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, dünyayı tehdit eden Delta varyanıtının KKTC’de de görüldüğünü açıkladı.

Halka, maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları çağrısı yapan Bakan Üstel, bugünden itibaren tüm merkezlerde 18 yaşını dolduran herkesin aşılanmaya başlanacağını belirtti.

Üstel, toplum bağışıklığını arttırmak için halka aşılanma çağrısı yaptı. Covid-19 ile ilgili büyük ilerleme kaydedilmesine rağmen, salgının hala ciddi bir tehdit olduğunun unutulmaması gerektiğini de belirten Sağlık Bakanı Üstel “Tüm vatandaşlarımız toplumsal bağışıklık hedefindeki mücadelede yerini almalı” dedi.

Üstel, “Alınan kararlar neticesinde kısıtlamaların kalkması ve açılıma gitmemiz unutmayalım ki kurallara uymamızın ödülüdür. Ancak son günlerde maalesef vakalarda bir artış olduğunu görmekteyiz. Bu mücadelede en önemli silahımız aşı ve kurallara uymaktır” dedi. Uyulması gereken kuralları yeniden hatırlatan Bakan Üstel, özellikle kalabalık ortamlarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasının son derece büyük önem taşıdığını vurguladı. Üstel, özellikle düğünler, restoranlar, barlar ve casinolarda kurallara uyulması ve yerel yönetimlerin etkin şekilde denetleme yapmaları gerektiğini, kurallara uyulmadığı sürece yeniden bir kapanma yaşanma ihtimalinin olduğunu anımsattı.

Alınan tedbirlerle gelinen noktayı kaybetmemek için toplumun desteğinin önemli olduğunu yineleyen Üstel, yeniden bir kapanma yaşanmaması, vakaların ve kayıpların çoğalmaması için birlikte mücadele etmek gerektiğini hatırlattı. Toplumun bağışıklığını arttırmak için halka aşı çağrısında bulunan Üstel, yarından itibaren tüm merkezlerde 18 yaşını dolduran herkesin aşılanmaya başlanacağını, aşı olmak için internet üzerinden kayıt yapılması gerektiğini söyledi.

Bakan Üstel, Sağlık Bakanlığı’nın anlaşmalı olduğu özel laboratuvarlarda Covid-19 antijen testlerinin ücretsiz olarak yapıldığını, Hızlı antijen test sonuçları belgelerinin yine aynı adresten barkod numarası, kimlik veya pasaport bilgileri girilerek öğrenilebileceğini ve rapor dokümanının pdf olarak alınabildiğini de hatırlattı.

Bakan Üstel, AstraZeneca aşılarının 2’nci dozlarının ise ilk dozdan 1 ay sonra yapılacağını söyleyerek, ülkede aşı seferberliği başlatıldığını, Temmuz ayı sonuna kadar yüzde 70 oranında aşılamanın tamamlanacağını belirtti.