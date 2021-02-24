  • BIST 1.483
  • Altın 415,966
  • Dolar 7,2213
  • Euro 8,7547
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA16 pozitif vaka...Vakalar bölge bölge açıklandı...

Bakan Üstel Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni ziyaret etti

» »
Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane yönetiminden bilgiler alan Bakan Üstel, servisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Bakan Üstel Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastane yönetiminden bilgiler alan Bakan Üstel, servisleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bakan Üstel, daha önce Covid- 19 hastaları için kullanılan Nöroloji yoğun bakım bölümünün eksikliklerinin tamamlanması ve çalışmaların başlaması talimatını verdi.

DNA Laboratuvarına giderek bilgiler alan Bakan Üstel, Covid-19 mücadelesinde DNA laboratuvarının ana merkez olduğunu, laboratuvarda özveri ile emek veren bir ekip gördüğünü söyledi.

Hedefin ülke genelinde PCR testlerinin çoğaltılması olduğunu belirten Bakan Üstel, laboratuvarın önüne yapılacak ek bir oda ile daha geniş bir ortam sağlanacağını, böylelikle laboratuvarda çalışan sağlık çalışanları ve giden vatandaşların daha rahat bir ortamda olacaklarını ifade etti. Üstel, yangın sonrası zarar gören KVC Bölümünde de incelemelerde bulundu.

Ziyareti sırasında ülkemizde devam eden Covid-19 mücadelesine değinen Bakan Üstel, salgının henüz sona ermediğini, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının büyük önem arz ettiğini vurguladı. Şu anda kısmi bir açılıma gidildiğine işaret eden Bakan Üstel, market gibi kalabalık ortamlarda özellikle dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Serhat Ilıcan 18 ay hapis yatacak24 Şubat 2021 Çarşamba 17:18
  • Polisten kaçtı...Evde arama yapılırken evine geldi24 Şubat 2021 Çarşamba 17:16
  • “Hükümet ‘kriz nasıl yönetilmez’i gösteriyor”24 Şubat 2021 Çarşamba 17:14
  • Yine uyuşturucu!24 Şubat 2021 Çarşamba 17:08
  • 21 yaşında ölen gencin soruşturmasında cinayet şüphesi!24 Şubat 2021 Çarşamba 17:05
  • Polis kontrolünde üzerinde 2 gr hintkeneviri bulundu...2 gün poliste tutuklu kalacak24 Şubat 2021 Çarşamba 17:01
  • Erhürman:“Eğer bir daha seçime müdahale olursa, seçimden çekiliriz”24 Şubat 2021 Çarşamba 16:59
  • Silahla yakalanan şahısa 4 sene hapis cezası!24 Şubat 2021 Çarşamba 16:58
  • TUTDER’den çağrı24 Şubat 2021 Çarşamba 16:17
  • Cumhuriyet Meclisi Yarın Toplanacak24 Şubat 2021 Çarşamba 15:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti