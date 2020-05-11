Bakan Üstel: “Ekonomiyi, birlik ve beraberlikle ayağa kaldıracağız”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı

Salih Kayım ve Res-Bir uzamn danışman Serhan Aktunç’u kabul ederek bir süre görüştü.

Görüşmede, Res-Bir Başkanı Kayım tarafından Bakan Üstel’e, Birliğin taleplerini içeren bir

yazı takdim edildi.

Res-Bir yetkililerini kabulüne ilişkin kısa açıklama yapan Bakan Üstel, küresel salgın

dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu bu olağan üstü süreci, tüm ekonomik sektörleri ile

birlikte atlatılacağına olan inancını belirtti.

Kendisine iletilen taleplerin değerlendirileceğini belirten Bakan Üstel, ülke turizminin tüm

paydaşlarının, ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, sektörlerin

işbirliği ve uyum içerisinde faaliyetlerini sürdürmeleri için, yasal düzenleme çalıışmalarına

başladıklarının altını çizdi.

Turizm sektörünü oluşturan tüm sektörlerle ve sektöre ilişkin açılımların belirlenmesi için

tüm siyasi parti yetkilileri ile yoğun bir istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini de

kaydeden Bakan Üstel, “bu olağan üstü süreci avantaja çevirmek için, özellikle yasal

düzenleme gerektiren noktaların tekrardan gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin

yapılması için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

Bakan Üstel açıklamasında ayrıca sektörler arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak,

“Ülke ekonomisine en büyük katma değer sağlayan turizm yatırımlarının her biri bizler

için önemlidir. Bu yatırımlar arasında otellerimiz de hiç kuşku yok ki hem ülkemizin

marka değeri hem de katma değer açısında önemli bir değere sahiptirler. Sektörlerimizin

özellikle bu olağan üstü dönem içerisinde sağduyulu hareket etmesi, sabırlı ve anlayışlı

davranması, birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak şekilde davranması, ülke

ekonomimizin kısa süre içerisinde yeniden ayağa kalkması için hayati öneme sahiptir”

dedi.