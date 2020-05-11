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Bakan Üstel: “Ekonomiyi, birlik ve beraberlikle ayağa kaldıracağız”

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Bakan Üstel: “Ekonomiyi, birlik ve beraberlikleayağa kaldıracağız”
Bakan Üstel: “Ekonomiyi, birlik ve beraberlikle ayağa kaldıracağız”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Restorancılar Birliği (Res-Bir) Başkanı
Salih Kayım ve Res-Bir uzamn danışman Serhan Aktunç’u kabul ederek bir süre görüştü.
Görüşmede, Res-Bir Başkanı Kayım tarafından Bakan Üstel’e, Birliğin taleplerini içeren bir
yazı takdim edildi.
Res-Bir yetkililerini kabulüne ilişkin kısa açıklama yapan Bakan Üstel, küresel salgın
dolayısıyla ülkenin içinde bulunduğu bu olağan üstü süreci, tüm ekonomik sektörleri ile
birlikte atlatılacağına olan inancını belirtti.
Kendisine iletilen taleplerin değerlendirileceğini belirten Bakan Üstel, ülke turizminin tüm
paydaşlarının, ülke ekonomisi açısından çok önemli olduğuna işaret ederek, sektörlerin
işbirliği ve uyum içerisinde faaliyetlerini sürdürmeleri için, yasal düzenleme çalıışmalarına
başladıklarının altını çizdi.
Turizm sektörünü oluşturan tüm sektörlerle ve sektöre ilişkin açılımların belirlenmesi için
tüm siyasi parti yetkilileri ile yoğun bir istişare toplantıları gerçekleştirdiklerini de

kaydeden Bakan Üstel, “bu olağan üstü süreci avantaja çevirmek için, özellikle yasal
düzenleme gerektiren noktaların tekrardan gözden geçirilmesi ve gerekli düzenlemelerin
yapılması için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.
Bakan Üstel açıklamasında ayrıca sektörler arası işbirliğinin önemine vurgu yaparak,
“Ülke ekonomisine en büyük katma değer sağlayan turizm yatırımlarının her biri bizler
için önemlidir. Bu yatırımlar arasında otellerimiz de hiç kuşku yok ki hem ülkemizin
marka değeri hem de katma değer açısında önemli bir değere sahiptirler. Sektörlerimizin
özellikle bu olağan üstü dönem içerisinde sağduyulu hareket etmesi, sabırlı ve anlayışlı
davranması, birlik ve beraberliğe katkı sağlayacak şekilde davranması, ülke
ekonomimizin kısa süre içerisinde yeniden ayağa kalkması için hayati öneme sahiptir”
dedi.

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