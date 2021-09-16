Bakan Üstel: ”Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi Laboratuvarlarında Daha Çağdaş Yeni Dönem Başlıyor”

Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi Laboratuvarlarında daha çağdaş ve donanımlı yeni cihazlarla bölge halkına daha verimli olacak yeni bir dönemin başlayacağını bildirdi.



Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Üstel, Güzelyurt Sağlık Merkezi, Lefke Cengiz Topel Hastanesi, Lefke Avrupa Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’ni ziyaret etti.

Bakan Üstel’e ziyaretlerinde Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan eşlik etti.



Üstel, ilk olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde sorumlu hekim ve sağlık personelinden merkezde yapılacak altı yapı çalışmaları ve yeni gelen biyokimya cihazlarının kuruluşları ile ilgili bilgiler aldı.

Ardından Lefke Cengiz Topel Hastanesi'ne giden Üstel'e, hastanenin ihtiyaçları ve genel durumuyla ilgili son durum aktarıldı ve laboratuvarda hormon ve elisa cihazlarının kurulduğu, biyokimya cihazının da kurulmak üzere olduğu, hematoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar işlemlerinin yapıldığı belirtildi.



ÜSTEL: “ TÜM EKSİKLİKLERİ YERİNDE İNCELEMEYE DEVAM EDECEĞİM”

Üstel, son iki yıllık süreci dünyayla birlikte ülkenin de Covid-19 ile yaşadığını, hassas bir dönemden geçildiğini dolayısıyla halka sağlık alanında sunulan hizmetlerde sağlık merkezleri ve hastanelerin bir o kadar daha özveri ile hizmet vermeye çalıştığını kaydetti.

Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Cengiz Topel Hastanesi’nde bölge halkına önemli hizmetler sunulduğunu vurgulayan Üstel, hastane ve sağlık merkezlerini yerinde ziyaret ederek tüm eksiklikleri yerinde incelemeye devam edeceğini söyledi.

Üstel, bugün yaptığı görüşmeler neticesinde Cengiz Topel Hastanesi, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Cumartesi günleri 08.00’den 13.00’e kadar, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Güzelyurt Dispanseri’nde ise Cumartesi günleri 08.00’den 20.00’ye kadar antijen testlerinin yapılacağını duyurdu.