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SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

Bakan Üstel, hava kalite ölçüm istasyonlarından alınan raporlarlarla ilgili açıklama yaptı...

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Üstel: “Maske ve eldivenlerin gelişi güzel atılması sıkıtı yaratıyor”
Bakan Üstel, hava kalite ölçüm istasyonlarından alınan raporlarlarla ilgili açıklama yaptı...

Bakan Üstel, hava kalite ölçüm istasyonlarından alınan raporlarlarla ilgili açıklama yaptı...

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, ülkede koronavirüs pandemisi dolayısı ile uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan insan faaliyetlerindeki azalma nedeni ile hava kirliliği değerlerinde önemli ölçüde düşüş yaşandığını söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi tarafından, ülkenin çeşitli bölgelerinde 9 adet hava kalite ölçüm istasyonu bulunduğunu belirten Üstel, bu istasyonlardan gelen verilere göre azot dioksit ve toz değerlerinde ortalama yüzde 50 oranında bir düşüş gözlemlendiğini vurguladı.

Azot dioksit için Hava Kalitesi Tüzüğü’ndeki sınır değerin saatlik ortalama olarak 200 mikrogram/metreküp olduğunu ifade eden Bakan Üstel, Toz için tüzükte belirtilen günlük sınır değeri 50 mikrogram/metreküp olduğunu söyledi. Üstel, kısmi sokağa çıkma yasağından önce ülkemizde yaşanan insan hareketliliği ve motorlu taşıt hareketliliğinden kaynaklanan değerlerin yine normal sınırlar içerisinde olduğunu, 13 Mart’tan sonra bu değerlerin yarı yarıya düştüğünü kaydetti.

Üstel: “Maske ve eldivenlerin gelişi güzel atılması sıkıtı yaratıyor”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Koronavirüs salgını ile mücadelede, sosyal mesafe kadar, maske ve eldiven kullanımının da önemli olduğuna vurgu yaparak, vatandaşların dışarıya çıkacaklarında mutlaka maske ve eldiven kullanmaları gerektiğini ifade etti. Bakan Üstel, maske ve eldivenin kullanım şekli kadar nasıl çıkarılacağının da önemli olduğunu belirtti. Ülkede faaliyet gösteren market, eczane, banka ve bazı kamu kurumlarının etrafında çok ciddi mask eve eldiven kirliliğinin yaşandığına dikkati çeken Bakan Üstel, bu durumun hem çevre kirliliğine hemde salgının yayılması yönünde büyük sıkıntı yarattığının altını çizdi.

Bakanlık olarak bu konuda halkın bilinçli hareket etmesi için bir kamu spotu hazırladıklarına da değinen Üstel, bu salgının en erken zamanda atlatılması için herkesi duyarlı olmaya çağırdı.

Üstel: “Küresel salgından hepimiz dersler çıkarmalıyız”

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, önümüzdeki aylarda hayatın normale dönmesi ile insanların tekrardan doğaya çıkacağını, piknik alanlarına ve plajlara gideceklerini söyleyerek herkesin doğaya ve yaban hayata karşı hassasiyet göstermesini istedi. Bakan Üstel, “Küresel salgının toplum olarak bizlere bir çok şey öğrettiğini ve bundan sonra çevreye verilecek herhangi bir tahribatın bizlere geri dönebileceği bilinci ile herkesin hareket etmesi gerektiğini dile getirerek, “bu durumdan dersler çıkarmalıyız” diye konuştu. 

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