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Bakan Üstel: Nüfusu sürekli artan Lapta Sağlık Merkezi'nin geliştirilmesi önem arz ediyor

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Bakan Üstel: Nüfusu sürekli artan Lapta Sağlık Merkezi'nin geliştirilmesi önem arz ediyor
Bakan Üstel: Nüfusu sürekli artan Lapta Sağlık Merkezi'nin geliştirilmesi önem arz ediyor

Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği, Lapta Sağlık Merkezi’ne, güvenlik kamerası donanımı bağışladı

Alsancak Mare-E Monte Yardım Derneği Başkanı Ayşe Tümsoy, bağışın gerçekleşmesine kaktı sağlayanlara teşekkürlerini iletti.

Lapta Sağlık Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Dilek Büyük ise, derneğin merkeze sürekli katkı sağladığını vurgulayarak güvenlik sistemi donanımı bağışı için teşekkür etti.

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa da, Lapta Sağlık Merkezi’ni geliştirmek için bakanlık olarak çalıştıklarını belirtti.

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ ise sürekli gelişen bir bölge olan Lapta Alsancak’ta, sağlık merkezinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, nüfusu ve fiziki gelişmesi sürekli artan, turistik tesislerin çok yoğun olduğu bir bölge olan Lapta-Alsancağa hizmet veren sağlık merkezinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti.

Üstel, derneğe katkılarından dolayı teşekkür etti ve örnek olmasını diledi.. Yazda bölge nüfusunun iki katına hizmet veren sağlık merkezinin,bu güne kadar istenilen oranda geliştirilemediğini ifade eden Üstel, belediye başkanları, merkez sorumlu hekimi ve bakanlık olarak bu merkezi geliştirmek ve büyütmek için çalışma başlattıklarını kaydetti.

Planlama İnşaat Dairesi’nin, Lapta Sağlık Merkezi’nin büyütülmesi için projelendirme çalışmasına başladığını söyleyen Üstel, önümüzdeki günlerde mimari çalışmanın bitmesinin ardından ihaleye çıkılacağını kaydetti.

Üstel, bölgenin elzem bir ihtiyacı olan 112 servisinin 24 saate çıkarılması için de, gerek doktor takviyesi gerek eksikliklerin giderilmesiyle sağlamayı hedeflediklerini anlattı. Konuşmanın ardında Bakan Üstel, dernek başkanı Ayşe Tümsoy'a teşekkür plaketi sundu

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