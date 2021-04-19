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Bakan Üstel, TIP-İŞ ile görüştü

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Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Tıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti.
Bakan Üstel, TIP-İŞ ile görüştü

Sağlık Bakanı Dt. Ünal Üstel, Tıp- İş Başkanı Dr. Ahmet Varış ve yönetim kurulu üyelerini bakanlıkta kabul etti.

Varış, 5 Nisan 2021 tarihinde başlayan ve 2 haftadır devam eden eylemlerini, elektif ameliyatlar, anjiyolar ve diğer invaziv işlemlerin durdurulması şeklinde genişleterek devam ettirdiklerini belirtti.

Varış, hekimlere verilen ücretsiz yemek kısıtlamasına gidilmesi, uzun zamandır ödenmeyen ek mesai ücretleri, hekim kadrolarının açılmaması ve hayat pahalılığının durdurulması nedeniyle eylem yaptıklarını kaydetti.

Varış, Sağlık Bakanı Dt. Üstel’in çağrısı üzerine bakanlığa geldiklerini, sorunlarla ilgili değerlendirme yapmaları ve taleplerini iletmek için yaptıkları bu görüşme nedeniyle Bakan Üstel’e teşekkür ettiklerini söyledi.

 

Üstel: Sorunlar aşılmalı

Bakan Üstel, 2016 yılından bu yana hekim kadrolarının açılmayışı nedeniyle hekimlerin sözleşmeli kadro ve bazı haklardan mahrum olarak çalışmak zorunda olduklarını, bunun yanı sıra hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması, ek mesai ödeneklerinin uzun süredir karşılanmaması, ücretsiz yemek servisinin durdurulması gibi sorunların farkında olduğunu ve ortak bir noktada  sorunların aşılması gerektiğini belirtti.

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