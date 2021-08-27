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Bakan Üstel: Ülke kapanacak böylesi mı daha iyi?.. Okulların açılması zora girecek

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Üstel, kendisinin bir vesileyle yurtdışında olduğu sırada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un önergesiyle, Bakanlar Kurulu’nun, testlerin herkes için ücretli olması yönündeki kararı yürürlüğe soktuğunu, bu duruma üzüldüğünü ifade etti.
Bakan Üstel: Ülke kapanacak böylesi mı daha iyi?.. Okulların açılması zora girecek

Üstel, kendisinin bir vesileyle yurtdışında olduğu sırada, Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un önergesiyle, Bakanlar Kurulu’nun, testlerin herkes için ücretli olması yönündeki kararı yürürlüğe soktuğunu, bu duruma üzüldüğünü ifade etti.

“BENİM OLMADIĞIM BİR TOPLANTIDA BÖYLE BİR ÖNERGE SUNULDU VE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ”

Eylül’de yüz yüze eğitimin başlayacağını, vaka sayılarının KKTC’nin pandemi sürecindeki en yüksek rakamlarına ulaştığını belirten Üstel, “Aniden Maliye Bakanı böyle bir önerge ortaya koyuyor ve benim olmadığım bir Bakanlar Kurulu toplantısında bu karar geçiriliyor. Bu beni gerçekten üzmüştür” dedi.

OKULLARIN AÇILMASI ZORA GİRECEK…

Üstel, “Bu şekilde devam edersek insanlar test yapmaya gitmeyecek, daha çok bulaş olacak, ülke kapanacak böylesi mi daha iyi? Yoksa daha çok test ve tarama yaparak ülkenin kapatmadan, daha iyi bir noktaya götürmek. Böyle bir gidişat olursa okulların açılması zora girecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak : Kıbrıs Postas

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