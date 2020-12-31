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Bakan Üstel:“2021, ulaştırmada yatırım yılı olacak”

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, 2021 yılının ülkemiz, dünya ve insanlık için barışın ve hoşgörünün egemen olduğu güzel günler getirmesi dileğinde bulundu.
Bakan Üstel:“2021, ulaştırmada yatırım yılı olacak”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, 2021 yılının ülkemiz, dünya ve insanlık için barışın ve hoşgörünün egemen olduğu güzel günler getirmesi dileğinde bulundu.

Ünal Üstel yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu yıl yaşanan olumsuzlukların hepsinin yeni yılda son bulmasını yürekten temenni ettiklerini belirtti.

Göreve geldiği günden beri hiç azalmayan hizmet aşkıyla yeni projeler ve yeni yatırımlar için Bakanlık olarak 2021 yılında yoğun çalışma içerisinde olacaklarını vurgulayan “En büyük destekçimiz olan halkımızdan aldığımız güçle, hizmet yolunda gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın yüzünü güldürecek projelerin içinde olacağız.” diye konuştu.

Üstel, mesajında 'Dünyamızın dört bir yanında devam etmekte olan asrın salgını, terör ve şiddetten, yoksulluktan insanlığın kurtulması, sevgi, barış ve hoşgörünün hakim olduğu, temel insan hak ve hürriyetlerinin her yerde sağlandığı bir dünya ortak özlemimizdir. Yeni bir yıl, yeni başlangıçları ve umutları beraberinde getirmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm halkımızın yeni yılını en içten duygu ve dileklerimle kutlar, yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının güzel günler getirmesini dilerim.” ifadelerini kullandı.

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