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Bakan Üstel'den Mağusa Limanı'nda yıkılan İskele'ye yerinde inceleme!

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İskele tamir edilecek
Bakan Üstel'den Mağusa Limanı'nda yıkılan İskele'ye yerinde inceleme!

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel, 2017 yılında yarısı yıkılan ve bugüne kadar tamir edilmeyen Gazimağusa Limanı’ndaki ahşap iskelenin tamiratı için gerekli girişimleri başlattı.

Bakan Ünal Üstel, balıkçı tekneleri, gezi ve özel teknelerin bağlandığı iskelenin yıkılması nedeniyle üç yıldır yaşanılan mağduriyetin giderilmesi adına tekne sahiplerinin çağrılarına karşılık dün Gazimağusa Limanına gitti.

Tekne sahiplerinden yaşanılan mağduriyet konusunda bilgi alan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, yıkılan iskeleye geçici çözüm olarak konulan dubaların yarattığı tehlikeyi yerinde gördü.

Tekne sahipleri yanında, gezi teknelerinin turlarına katılacak turistlerin de çürümeye yüz tutmuş dubaların üzerinden geçmek zorunda kaldığını, geçmişte bu nedenle yaralanmaların da yaşandığı anlatan tekne sahipleri, Bakan Üstel’den bu soruna çare bulmasını istedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Üstel, yıkılan iskelenin bu güne kadar tamir edilmemesinin kabul edilemez olduğunu, yaşanılan mağduriyetin mümkün olan en erken zamanda giderileceğini ifade etti.   

Bakan Ünal Üstel daha sonra Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na bağlı bazı dairelerin Gazimağusa şubelerini ziyaret ederek yetkililerden projeler ile eksiklikler konusunda bilgi alarak şubelerin taleplerini dinledi.  

İlk olarak Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi yetkilileriyle görüşen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı, sorunlar hakkında bilgi aldı. Bakan Üstel ayrıca Limanlar Dairesi Müdürlüğü, Gazimağusa Liman Başkanlığı, Karayolları Dairesi ile Planlama ve İnşaat Dairesi Gazimağusa şubelerinin yetkilileriyle görüştü. Üstel, görüşmeler sırasında eksikliklerin giderilmesi için bakanlık olarak gerekli çalışmaların yapılacağını yetkililere aktardı.

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