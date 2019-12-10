Bakan Üstel'den 'ulaşım ambargosunun kaldırılması' çağrısı

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin kabulünün 71. yıldönümünde dünyaya çağrıda bulundu.

Bakan Üstel 10 Aralık İnsan Hakları Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada, seyahatin en önemli insan haklarından biri olduğuna dikkat çekerek, Kuzey Kıbrıs üzerindeki haksız ulaşım ambargosunun kaldırılması, seyahat özgürlüğünün verilmesi ve direkt seferlerin başlatılması konusunda dünyaya çağrıda bulundu.

Bakan Üstel, hükümet olarak bu konuda mücadelenin her platformda artırılarak sürdürüleceğinin altını çizdi.