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Bakan Varank: Haziran'da yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak

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Bakan Varank: Haziran'da yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak
Bakan Varank: Haziran'da yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalara, ‘virüs ülke sınırlarına girmeden önce başladıklarını’ belirterek “İlaç alanında hem kimyasala hem de biyoteknolojiye odaklanan 9 farklı projemiz devam ediyor. Haziran ayında bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak” dedi.

Covid-19 Türkiye Platformu’nun düzenlediği ‘Türkiye’nin Tanı Gücü Sanal Konferansı’nda konuşan Varank şunları söyledi:

Quote Message: Salgın döneminde kimsenin başaramadığını başardık. Hepimizin gurur duyduğu yoğun bakım solunun cihazını, sadece 14 günde, seri üretim bandından indirdik. Böylece ülkemizdeki entübe hastalara umut olmanın yanında, tüm insanlığın hizmetine yenilikçi bir ürünü sunduk.

Salgın döneminde kimsenin başaramadığını başardık. Hepimizin gurur duyduğu yoğun bakım solunun cihazını, sadece 14 günde, seri üretim bandından indirdik. Böylece ülkemizdeki entübe hastalara umut olmanın yanında, tüm insanlığın hizmetine yenilikçi bir ürünü sunduk.

 
Quote Message: Ülkemizin en yetkin akademisyenleriyle bir araya geldik, yol haritamızı birlikte çizdik. Bugün geldiğimiz noktada 17 projemiz başarıyla devam ediyor. Bunların içinde 8 aşı projemiz var; yıl sonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bununla birlikte; bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Projelerden birinde hayvan deneyleri aşamasındayız; diğer iki projede de yakın zamanda bu deneyleri başlatacağız."

Ülkemizin en yetkin akademisyenleriyle bir araya geldik, yol haritamızı birlikte çizdik. Bugün geldiğimiz noktada 17 projemiz başarıyla devam ediyor. Bunların içinde 8 aşı projemiz var; yıl sonunda klinik öncesi süreçlerin tamamlanmasını öngörüyoruz. Bununla birlikte; bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Projelerden birinde hayvan deneyleri aşamasındayız; diğer iki projede de yakın zamanda bu deneyleri başlatacağız."

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