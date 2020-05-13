Bakan Varank: Haziran'da yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalara, ‘virüs ülke sınırlarına girmeden önce başladıklarını’ belirterek “İlaç alanında hem kimyasala hem de biyoteknolojiye odaklanan 9 farklı projemiz devam ediyor. Haziran ayında bu projelerden birinde yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak” dedi.

Covid-19 Türkiye Platformu’nun düzenlediği ‘Türkiye’nin Tanı Gücü Sanal Konferansı’nda konuşan Varank şunları söyledi:

Quote Message: Salgın döneminde kimsenin başaramadığını başardık. Hepimizin gurur duyduğu yoğun bakım solunun cihazını, sadece 14 günde, seri üretim bandından indirdik. Böylece ülkemizdeki entübe hastalara umut olmanın yanında, tüm insanlığın hizmetine yenilikçi bir ürünü sunduk. Salgın döneminde kimsenin başaramadığını başardık. Hepimizin gurur duyduğu yoğun bakım solunun cihazını, sadece 14 günde, seri üretim bandından indirdik. Böylece ülkemizdeki entübe hastalara umut olmanın yanında, tüm insanlığın hizmetine yenilikçi bir ürünü sunduk.