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Bakan Varank: "Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak"

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak."
Bakan Varank: "Türkiye uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında "Bilimsel Araştırma, Girişimcilik ve Gençlerde Bilimsel Farkındalığın Artırılmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" imzalandı. Protokolü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank imzaladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Varank, "İnşallah biz spor alanında da gençlik alanında da verdiğimiz desteklerle yeni 'Turcorn'ları yakında görebileceğimizi düşünüyorum. Tabii bu kapsamda çalışan firmaları güçlendirmek ve motive etmek amacıyla da spor teknolojileri başlığı altında her yıl seçilecek 5 girişimciye 1 milyon liralık ödül vereceğiz" dedi.

"TÜRKİYE UÇAN ARABALARDA DÜNYA LİDERLİĞİNE OYNAYACAK"

Bakan Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri organizasyonu tekrar gündeme getirmek istediğini dile getirerek, "Her sene Türkiye'nin en büyük teleskobunun yer aldığı 2050 rakımlı Antalya Saklıkent'te bir Gökyüzü Gözlem Şenliği düzenliyoruz. Geçtiğimiz yıl pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz bu şenliğimizi bu sene ilk defa uluslararası bir statüye de getirmiş olacağız. 12-15 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 'Uluslararası Gökyüzü Gözlem Şenliği' ile gençlerimizi gökyüzünün büyüleyici ve ilham verici sırlarıyla tanıştıracağız" diye konuştu.

Bakan Varank, "Bakınız geçenlerde Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay 'Uçan araçlarda dünya liderliğine oynayan bir Türkiye olacak' dedi. Bunun üzerine yine bilindik grup, akıllarınca bu sözle alay etmeye kalktılar. Ben buradan Cumhurbaşkanı yardımcımızın ifadesini gerçekten altını çizerek tekrarlamak istiyorum. Türkiye kendine inanmış, ufku samanyolu galaksisi kadar geniş, çalışkan gençleriyle uçan arabalarda da dünya liderliğine oynayacak. Nasıl ki insansız hava araçlarındaki başarımız şu anda tüm dünyanın dilindeyse, tüm yenilikçi alanlarda da gençlerimizle birlikte iddiamızı kanıtlayacak başarı hikayelerini yazacağız. Ufku samandan öteye geçemeyen muhalefet inansa da inanmasa da biz bu başarı hikayelerini yazacağız. Bizim potansiyelimiz bunları yapmaya kadir, çünkü biz gençlerimize güveniyoruz" ifadelerinin kullandı.

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