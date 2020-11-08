Bakan Yardımcısından Berat Albayrak Tweet'i

Hazine ve Maliye Bakanı Bert Albayrak, 'sağlık sorunları nedeniyle' bakanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.İstifa haberinin ardından sosyal medyanın gündemi bu haber oldu.

AKP Genel Merkezinden parti üyelerine “Gündemdeki istifa haberiyle ilgili sosyal medyada herhangi bir paylaşım yapmayalım” mesajı gönderildiği iddia edildi.

ANONYMOUS’TAN PAYLAŞIM

Yaklaşık 7 milyon takipçisi bulunan uluslararası hacker grubu Anonymous'a ait hesap ise "Reis, madem bu işler çocuk oyuncağı bizi de ekonominin başına geçirsene. Biz de hevesimizi alalım" ifadelerini paylaştı.

BAKAN YARDIMCISININ TWEET'İ

Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da istifa haberine ilişkin, “Berat Albayrak yerli, milli olarak enerjide yaptıklarını ancak anlayanlar ekonomide de Ülkemizin 2023 hedeflerime ulaşması için sayısız hizmeti hayata geçirdiğini göremezler. İstifanın kabul edilmeyeceğini ümit ediyorum. Ülkemizin, Milletimizin ve Ümmetimizin size ihtiyacı var” açıklamasını yaptı.