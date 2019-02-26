“Bakan yatırıma onay vermedi”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara, KIB-TEK’in yapması gereken yatırımları yapmadığı sürece sıkıntılı bir duruma düşeceğini ve üretimde özelin payının artırılmasının kaçınılmaz hale geleceğini söyledi. Hoşkara, yönetim kurulu olarak hükümet programında belirtilen kurumun özerkleştirilmesinin zaman kaybetmeden yapılması noktasında ısrar etmelerinin nedeninin buna dayanmakta olduğunu belirtti

Yeni Bakış Gazetesi'nden Deniz Abidi'nin haberine göre “Yatırım yapmakta gecikildiği zaman kendi koşullarınızı zora sokmuş olursunuz. Hali hazırda bir gecikme yaşandı. Bu KIB-TEK’in geleceği açısından sıkıntılı bir durumdur. Aynı zamanda yatırım geciktikçe pahalı olan enerji maliyetlerinin pahalı olarak üretilmesine devam edilmesi demektir. 2018 yılı haziranında almış olduğumuz bir yatırım kararı vardı. Bununla ilgili görüşmeler yapıldı. Ancak ileriye gidiş olmadı. Bakan bizlere bu konunun hiçbir noktasında destek ve onay vermedi”

Hoşkara, enerji üretiminin dağıtımını sağlamanın KIB-TEK’in sorumluluğunda olduğunu belirterek, “doğru kararı üretip adım atmaz isek sorumluluğumuzu yerine getirmemiş olacağız” dedi. Hoşkara, “Bu çerçevede kendi yetki alanımızda bizler yapmamız gerekeni yaptık” diyerek, “bundan sonraki süreç bakanlar kurulunun elinde” dedi

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu üyesi Ercan Hoşkara, KIB-TEK’te yönetim kurulu başkanının yanında üyeler görevden alınmamışsa görevden almanın yönetim kurulunun aldığı kararlarla ilgili olmadığını söyledi.

Hoşkara, parti başkanının aktardığına göre, görevden almanın CTP’nin kendi içinde vermiş olduğu koalisyon protokolüne uygun olarak alınan bir karar olduğunu belirtti. Hoşkara, uyumsuzluğun alınan kararlarla ilgili olmadığının söylenmekte olduğunu ifade ederek, alınan kararlarla ilgili olsaydı, yönetim kurulunun tamamının görevden alınıyor olması gerektiğini kaydetti.

“Bazı çevreler özelleştirme kampanyası yürütüyor”

Hoşkara, yaptırım kararı ile ilgili bir sorun olmadığını belirterek, hükümetin bundan sonra ne yapacağının hükümet programında yazmakta olduğunu söyledi. KIB-TEK için alınan kararın hükümet programında mevcut olduğunu belirten Hoşkara, KIB-TEK yönetim kurulunun hükümet programına aykırı bir karar almadığını kaydetti. Hoşkara, kurumun özerkleşmesinin hükümet programında yazmakta olduğunu belirterek, özelleştirmenin söz konusu olmadığını söyledi. Hoşkara, KIB-TEK’in özelleştirilmesi yönünde bir kampanyanın belli çevreler tarafından yürütülmekte olduğunu ifade ederek, Türkiye ile 2010 yılında imzalanan ekonomik protokolle birlikte bu konunun gündemde olduğunu belirtti.

“Üretimde özelin payının artırılması kaçınılmaz olabilir”

Ercan Hoşkara, yeni protokol görüşmesinin yeniden gündemde olduğunu söyleyerek, bu çerçevede bunun dayatıldığının ifade edildiğini belirtti. Hoşkara, hükümet programında özelleştirme olmamasına rağmen devletlerarası protokolde böyle bir taahhütte bulunulmasını destekleyen çevrelerin olduğunu kaydetti. Hoşkara, bu çerçevede bir süreden beridir elektrik kurumunun özelleştirilmesinin gündeme gelmekte olduğunu ifade ederek, KIB-TEK’in kendi yapması gereken yatırımları yapmadığı sürece sıkıntılı bir duruma düşeceğini, üretimde özelin payının artırılmasının kaçınılmaz hale geleceğini söyledi. Hoşkara, yönetim kurulu olarak hükümet programında yazılan kendi yatırımlarının zaman kaybetmeden yapılması noktasında ısrar edilmesinin buna dayanmakta olduğunu belirtti.

“Bakan yatırım konusunda hiçbir zaman onay vermedi”

Hoşkara, şöyle devam etti, “Yatırım yapmakta gecikildiği zaman kendi koşullarınızı zora sokmuş olursunuz. Halı hazırda bir gecikme yaşandı. Bu KIB-TEK’in geleceği açısından sıkıntılı bir durumdur. Aynı zamanda pahalı olan enerji maliyetlerinin yatırım geciktikçe pahalı olarak üretilmesine devam edilmesi demektir. 2018 yılı haziranında almış olduğumuz bir yatırım kararı vardı. Bununla ilgili görüşmeler yapıldı. Ancak ileriye gidiş olmadı. Bakanlığın bize hükümet programında yapılan yatırımların yapılması yönünde vermiş olduğu bir talimat yok. Bizim kendi hazırladığımız raporlarda bu ihtiyaç açık olarak tespit ediliyor. Ve bir an önce yatırımın yapılması gerektiği noktasına varıldı. Bakan bizlere bu konunun hiçbir noktasında destek ve onay vermedi”

“İhalenin uluslararası olması gerekir”

Ercan Hoşkara, enerji üretiminin dağıtımını sağlamanın KIB-TEK’in sorumluluğunda olduğunu belirterek, “doğru kararı üretip adım atmaz isek sorumluluğumuzu yerine getirmemiş olacağız” dedi. Hoşkara, “Bu çerçevede kendi yetki alanımızda bizler yapmamız gerekeni yaptık” diyerek, “bundan sonraki süreç bakanlar kurulunun elinde” diye konuştu.

Hoşkara, “İhalenin uluslararası olması gerekir. Ancak bunun olabilmesi için bakanlar kurulu kararı gerekiyor. Geldiğimiz noktada bunun olacağını düşünüyorum. Bu kararın alınacağını ve ihalenin uluslararasına dönüşeceğini düşünüyorum” dedi.

“Bakan Nami’den yazılı bir talimat almadık”

Hoşkara, özerkleştirme konusunda henüz bir adım atılmadığını, ancak hükümet programlarının 5 yıllık bir süreç için hazırlandığını, hepsinin bir anda yapılmasının mümkün olamayacağını söyledi. “Hükümet programında belirttiğiniz hedeflerinize ulaştığınız sürece başarılı olursunuz” diyen Hoşkara, şunları belirtti, “Yönetim Kurulu üyesiyim diye bağımsız hareket edeceğim diye bir noktada olamam. Ben parti politikalarına ve hükümet programına bağlı hareket etmek durumundayım. Bu bakan için de geçerlidir. Böyle bir sorunun yaşanmaması gerekiyor. Bunlar yapılmazsa zaten bir noktada sıkıntı olur. Ahmet Hüdaoğlu’nun görevden alınması koalisyon protokolü çerçevesinde yürütülür. Her parti kendi atadığı üyeyi görevden alabilir noktasına gelindi. Bu durum da bakanın talebiyle oldu. Bunun perde arkasında gerekçe uyumsuzluk ise bu benim bildiğim yatırım konusu ile ilgilidir. Bakan Nami’nin bu konuda farklı düşünceleri oldu. Bu süreçte Bakanlık bize hiçbir şekilde yazılı bir talimat göndermedi. Sözlü görüşmelerimiz oldu, ancak bunun dışında yazılı bir talimat almadık.”