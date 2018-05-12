Bakan Zeki Çeler o iddialara yanıt verdi

İşte o açıklama;

Sanırım doğru yolda ilerliyoruz ki bazıları yalan yanlış tek taraflı haber yaparak çamur atmaya çalışıyor. Birşeyi açıklığa kavuşturalım.

Uçağa alınmadığımız doğru, ancak sonrasında sayın ulaştırma bakanı Atakan’ın alana gelişiyle başlayan soruşturma neticesinde, VIP yocularının kalkıştan 15 dakika öncesine kadar uçağa alınabilmeleri kuralı mevcutken kayıtlara bakıldığında benim alana gelişim 08:46, pasaportumu sivil havacılık görevlisine verişim 08:48, uçağın kalkış saati 09:25. Buraya kadar herşey tamam. Ancak sivil havacılık görevlisinin pasaportları check-ine götürme saati 09:17!!!

29 dakika boyunca pasaportlarla bizim sivil havacılık görevlisi arkadaş ne yaptı?

Neden uçağa 5 gün önceden bildirilmesine rağmen VIP yolcusu olduğu bildirilmedi!

Son dakika da bize gelip “uçak kapı kapadı efendim deyip pişkin pişkin gülecek!

Pegasus da sütten çıkmış ak kaşık değil, sivil havacılık kuralları gereği uçağa VıP yolcusu geleceğinde binmeden kapı kapanmaz. Üstelikte listelerindeki isimleri kontrol etmekle yükümlüdürler. Bize KTHY’yi arayanlara bir kez daha yazıklar olsun.

Not: aprona koşacak kadar da aklımı yemedim ☺️

Beni yıldıramayacaksınız! Biz görevimizi en layiki ile yapmaya devam edeceyik