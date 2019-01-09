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Bakana ‘Mesaj’ polislik yaptı !..

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Diyalog TV programcılarından Çiğdem Aydın’ın, sosyal medyadaki bir paylaşımının altına ‘Bunun hesabını ödeyecekler’ diyerek İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı eleştiren Ayhan Mahşeker polislik oldu.
Bakana ‘Mesaj’ polislik yaptı !..

Diyalog TV programcılarından Çiğdem Aydın’ın, sosyal medyadaki bir paylaşımının altına ‘Bunun hesabını ödeyecekler’ diyerek İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars’ı eleştiren Ayhan Mahşeker polislik oldu.

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars tarafından yapılan şikâyet üzerine, Polis tarafından dün sabah, Polis Müdürlüğüne davet edilen Ayhan Mahşeker’in, aleyhine soruşturma açılırken, ifadesi alındıktan sonra telefonuna da el konulduğu öğrenildi.

Ayhan Mahşeker yaptığı açıklamada, biliyorsunuz bizim bir gece kulübümüz vardı. İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, bakan olarak göreve geldikten sonra bizim gece kulübümüzü kapatmış ve açılması ile ilgili söz vermesine karşın kulübümüzün açılmasına yeniden izin vermemişti. Ayşegül hanım bir hukukçu ve sıklıkla hukuktan bahsediyor. Kulübümüzü kapatırken, komiteye gidecek dendi ama partizanca davranarak kulübün açılması için gerekli izni vermedi dedi.

Ayhan Mahşeker açıklamasına devamla, Çiğdem Aydın’ın, Ayşegül hanım ile ilgili   sosyal medyadaki bir paylaşımının altına herkes gibi bende yorum yaptım. Maksadım bundan sonraki seçimlerde kaybedeceğini ve İçişleri Bakanı olamayacağını ima etmekti. Bunu ima etmek içinde ‘Bunun hesabını ödeyecekler’ diye yazdım. Bakan bunu tehdit olarak alarak polise şikayette bulundu ifadesinde bulundu.

Halbuki benim bir bakanı ne ulu orta, sosyal medyada tehdit etme düşüncem var nede böyle bir tehdit aklımdan geçmişti. Polis beni sabah (dün) saat 11.00 gibi aradı. Yapılan şikâyeti söyledi. Polise tehdit gibi bir niyetimin olmadığını da izah ettim diyen Ayhan Mahşeker, kötü bir niyetim olsa, hiç sosyal medyada böyle bir yazı yazarmıyım?. Polise de bunu söyledim. İfademi aldılar ve incelemek için cep telefonuma el koydular. Birez daha söylüyorum. Benim gizli saklım yok. Bize yaptıklarını bakan ödeyecek. Ama seçimlerde ona oy verdirmeyerek seçimi kaybettirerek ödeteceğiz diyorum. Kimse bunu başka taraflara çekmesin dedi.

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