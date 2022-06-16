Bakandan asgari ücret açıklaması....

BRT’de ‘Haber Kritik’ programına katılan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy,Bakan Hasan Taçoy, Ekonomik Önlem paketine ilişkin dün gerçekleştiren ilk toplantıda kısa, orta ve uzun vadede yapılacak çalışmalara ilişkin planlamanın ele alındığını söyledi.

Taçoy, “Elde ettiğimiz istatistiki verilerin hepsini tek tek çalışmak suretiyle piyasalarda neler olup, neler bittiğini bittiğini, inşaat sektöründe ve diğer sektörlerde, turizmde, eğitimde, devlet bütçesinde, bankalarda ne olduğunu kıyas yapmak suretiyle işsizlik oranlarını ve çalışan sayısını dikkate alarak neyle karşı karşıya olduğumuzu gözlemleyen derinlenemesine bir çalışma başlattık. Bir süredir bunların hazırlığı sürüyordu. Şimdi ise hazırlığı geçtik, ne yapacağımız noktasındaki eylem hareketliliğimize başladık” dedi.

Hasan Taçoy, toplantıda kimi baremlerde kesinti ve bu kesintinin düşük gelirlilere aktarılmasının yanı sıra çeşitli teşvik ve desteklerin de detaylı olarak ele alındığını ifade etti.

Bakan Taçoy, Piyasanın ekonomik olarak canlı kalabilmesi için ilk olarak kısa vadede ‘esnafa destek kredileriyle’ pandemi sürecindeki gibi aynı anlayışla piyasalara yardımcı olunacağını kaydetti.

Hasan Taçoy, “setörlere yeni kredi paketlerinin yanı sıra hibe, küçük krediler, TL’nin kullanımına önem gösterilmesi, sosyal yardım ve engelli maaşı alan kişilere destek verilmesi, hayat pahalılığıyla ilgili artış, bazı baremlerde kesinti, bu kesintinin düşük gelirlere aktarılması, Ağustos ayına kadar devam edecek olan işveren destek priminin devamının sağlanması tartışmaları orta vadede başladı. Sektörleri geliştirme, kredi kartı kullanımındaki desteğin sürmesi gibi konularda derin araştırmalar başlatılmıştır.Yakın zaman önümüzdeki hafta gibi sizlerin de vatandaşın da huzuna bu görüşleri çıkaracağız. Piyasaları rahatla bilme adına en iyisi ne ise onu yapacağız” diye konuştu..

Taçoy, Cumartesi günü gerçekleştirilecek ve uzun süreli olacak Bakanlar Kurulu toplantısında hayat pahalılığının nasıl uygulanacağının ve asgari ücret konusunun de detaylı bir şekilde konuşulacağını söyledi.

Bakan Hasan Taçoy, 8 bin TL olmasını öngördükleri asgari ücretin işverene maliyetinin 10 bin 500 TL civarında olduğunu belirtti.

Bakan Taçoy, 8 bin – 8 Bin 500 TL arası bir asgari ücretin olması gerektiğini talep ettik. 8 bin TL’lik asgari ücretin brütü 9 bin 200 TL civarı olur. Bunun üzerine işveren katkısı da konulduğu zaman bu 10 bin 500 TL civarına gelir. Yani bir işverene maliyeti 10 bin 500 TL olur. Eğer 8 bin 500 TL asgari ücret olursa işveren maliyeti 11 bin TL’nin üzerinde olur. Bunların hesaplamasının hepsini yapıyoruz. Önemli olan ülkede işsizlik yaratmamaktır. Çalışanın hayatına devam etmesi konusunda hassasiyetimiz var” dedi.

Mart ayından bu yana Sosyal sigortalara olan yatırımların arttığını söyleyen Taçoy, Haziran’da artıya geçileceğini ifade ederek,

“Sigortaların 30, 40 Milyon TL artı vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

Yapılacak olan hayat pahalılığı ile Sosyal Sigortalar Dairesi’nin giderlerinde de artışının olacağını söyleyen Taçoy, “Sigortalardaki hesapları da düşünmek ve bu primleri uygulamak mecburiyetindeyiz. Bir anda emekçinin, diğer yanda işverenin hakkı var anlıyorum ama diğer yandan da 43 bin emekli kişinin hakkını alması gereken durum var. Hiç kimseyi incitmeden, işsizliği arttırmadan hayatımıza devam etme ve ettirmeyi amaçlıyoruz. Bu detayların da ötesinde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.