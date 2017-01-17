 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.970
  • Altın 147,336
  • Dolar 3,7837
  • Euro 4,0320
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 9 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAReina saldırganı ile ilgili tüm bilgiler paylaşıldı

Bakanın söylemleri gerçeği yansıtmıyor mu?

» »
Bakanın söylemleri gerçeği yansıtmıyor mu?
Etik Hastanesi'ndeki ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar ile ilgili olarak Sağlık Bakanı'nın gerçekleştirdiği açıklamada, "Doku örnekleri İstanbul'a gönderilecek" demişti...

Yenidüzen Gazetesi’nin haberine göre toplumda infial yaratan Anıl Aktunçlar’ın kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla alınan doku örneklerinin sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun açıklamasının aksine henüz İstanbul Tıp Kurumu’na gönderilmediği iddia edildi.  Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz alınan doku örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürmesi için polise teslim edildiğini belirtti.

SUCUOĞLU, “HIZLI BİR SORUŞTURMA YAPILACAK

Bakan Sucuoğlu, Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili hızlı bir soruşturma yürütüleceğini de ifade ederek, “Yaşanan talihsiz olay üzerine tüm birimlerimiz harekete geçti. Soruşturma komitesi bugün göreve başlayacak. Aktunçlar’ın cesedine 3 saatlik bir otopsi yapıldı ve bazı bulgular elde edildi. Alınan doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ben şahsen İstanbul’daki yetkilileri arayıp sonuçların hızlı bir şekilde tarafımıza gönderilmesini rica ettim. Bu ölümle ilgili gereken ne varsa yapılacak. Hem bizim Adli Tıp Uzmanımızın hem de İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek örnekler dava dosyasına konulacak. En erken zamanda bir sonuca varacağız” şeklinde açıklama yaptı. (STAR KIBRIS)

HASTANE İNCELENECEK

Star Kıbrıs Gazetesi’de bugün yer alan habere göre Anıl Aktunçlar’ın ölümünü araştıracak Soruşturma Komitesi, bugün olayın yaşandığı hastaneyi inceleyecek. Ameliyat sırasında kullanılan aletlerin ve kullanılan ilaçların inceleneceği belirtilirken, yapılacak denetim sonucu ortaya çıkacak rapor belirleyici etken olacak.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • 1.110 üreticiye akaryakıt desteği bugün ödendi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:32
  • Tarım Dairesi’nden Yedidalga’da tarla günü ve gece eğitimi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:30
  • KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi “Müzakere Teknikleri Eğitimi” düzenledi16 Ocak 2017 Pazartesi 16:10
  • "Asgari ücret bu hafta yeniden görüşülecek"16 Ocak 2017 Pazartesi 15:38
  • Yarın 2 saatlik elektrik kesintisi olacak16 Ocak 2017 Pazartesi 15:26
  • Tarım Dairesi'nden yalanlama geldi!16 Ocak 2017 Pazartesi 15:19
  • KKTC'de 29 subay hakkında yakalama kararı!16 Ocak 2017 Pazartesi 14:57
  • E-Kimlik ve E-İmza Cuma günü tanıtılıyor16 Ocak 2017 Pazartesi 14:51
  • Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak16 Ocak 2017 Pazartesi 14:51
  • Bu bölgelere su verilemeyecek16 Ocak 2017 Pazartesi 14:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti