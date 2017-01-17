Bakanın söylemleri gerçeği yansıtmıyor mu?

Etik Hastanesi'ndeki ameliyatı sırasında hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar ile ilgili olarak Sağlık Bakanı'nın gerçekleştirdiği açıklamada, "Doku örnekleri İstanbul'a gönderilecek" demişti...

Yenidüzen Gazetesi’nin haberine göre toplumda infial yaratan Anıl Aktunçlar’ın kesin ölüm nedenini belirlemek amacıyla alınan doku örneklerinin sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu’nun açıklamasının aksine henüz İstanbul Tıp Kurumu’na gönderilmediği iddia edildi. Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz alınan doku örneklerinin İstanbul Adli Tıp Kurumu’na götürmesi için polise teslim edildiğini belirtti.

SUCUOĞLU, “HIZLI BİR SORUŞTURMA YAPILACAK

Bakan Sucuoğlu, Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili hızlı bir soruşturma yürütüleceğini de ifade ederek, “Yaşanan talihsiz olay üzerine tüm birimlerimiz harekete geçti. Soruşturma komitesi bugün göreve başlayacak. Aktunçlar’ın cesedine 3 saatlik bir otopsi yapıldı ve bazı bulgular elde edildi. Alınan doku örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Ben şahsen İstanbul’daki yetkilileri arayıp sonuçların hızlı bir şekilde tarafımıza gönderilmesini rica ettim. Bu ölümle ilgili gereken ne varsa yapılacak. Hem bizim Adli Tıp Uzmanımızın hem de İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelecek örnekler dava dosyasına konulacak. En erken zamanda bir sonuca varacağız” şeklinde açıklama yaptı. (STAR KIBRIS)

HASTANE İNCELENECEK

Star Kıbrıs Gazetesi’de bugün yer alan habere göre Anıl Aktunçlar’ın ölümünü araştıracak Soruşturma Komitesi, bugün olayın yaşandığı hastaneyi inceleyecek. Ameliyat sırasında kullanılan aletlerin ve kullanılan ilaçların inceleneceği belirtilirken, yapılacak denetim sonucu ortaya çıkacak rapor belirleyici etken olacak.