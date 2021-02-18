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Bakanlar durum değerlendirmesi yaptı

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Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan bakanlar, pandemi süreci ve ekonomik sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakanlar durum değerlendirmesi yaptı

Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanan bakanlar, pandemi süreci ve ekonomik sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı Başbakanlık’ta yapıldı.

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