Bakanlar Kurulu 12 kişinin ülkeye girişini yasakladı, 14 kişiyi de yasaklı göçmen ilan etti

Bakanlar Kurulu tarafından 12 kişinin ülkeye girişi yasaklandı, 14 kişi de yasaklı göçmen ilan edildi.
İlgili kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Ülkeye girişi yasaklanan 12 kişi:
Chao MA
Zhanxiang HAN
Nianjiu SONG
Angelo PANDELI
MD Kasidul HOQ
Haijan WAN
Zijian WANG
Ge GUO
Jinsheng WANG
Caleb Teo Ching Chien CALEB TEO CHING CHIEN
Tamari CHACHUA
Ana JINTCHARADZE
Yasaklı göçmen ilan edilen 14 kişi:
Wumaierjiang FEILIPU
Yangmei LI
Jun MA
Alex Samaila EMMANUEL
Victor Ikechukwu OKEKE
Oghenegueke Anderson TEMISERE
Kelvin Emeka EBIGIDE
Aduragbemi Opemipo OBASUN
Emegha Peter Ikechukwu UWAGWU
Marvellous Chima BENJAMIN
Tasmir AHMED
MD Arafatul HAQUE
Souar MOHAMMAD
Richard Oyewole ADEBAYO
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