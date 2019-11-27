Bakanlar Kurulu 15.30'da toplandı

Başbakan Ersin tatar yurtdışında bulunuyor.
EL-SEN’in KIB-TEK’teki grevi Bakanlar Kurulu’nu harekete geçirdi.
Bakanlar Kurulu, KIBTEK ile ilgili konuları ve yaşanmakta olan grevi değerlendirmek üzere 15.30’da olağanüstü toplandı.
Başbakan Ersin tatar yurtdışında bulunuyor.
EL-SEN’in KIB-TEK’teki grevi Bakanlar Kurulu’nu harekete geçirdi.
Bakanlar Kurulu, KIBTEK ile ilgili konuları ve yaşanmakta olan grevi değerlendirmek üzere 15.30’da olağanüstü toplandı.
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