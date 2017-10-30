Bakanlar Kurulu 2018 bütçesini onayladı

Bakanlar Kurulu, Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, 2018 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı’nı görüşerek 5.732.000 TL olarak onayladı.
Başbakanlık açıklaması şöyle;
“KKTC tarihinde ilk kez, denk bütçe olarak hazırlanan 2018 bütçesi; 635 Milyon TL’si Türkiye Cumhuriyeti Yardımları, 595 Milyon TL’si de Türkiye Cumhuriyeti kredileri olmak üzere, 5 milyar 732 milyon TL olarak kabul edildi.
Bütçede, 1 milyar 879 milyon 334 bin TL personel gideri, 105 milyon 699 bin Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi gideri; 3 milyar 486 milyon 898 bin TL mahalli gelir, 807 milyon 382 bin TL’de fiyat istikrar fonu geliri öngörülüyor.”
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