Bakanlar Kurulu 2018 bütçesini onayladı

Bakanlar Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı, 5 Milyar 732 Milyon TL olarak onaylayarak, Cumhuriyet Meclisi’ne sevk etti.

Bakanlar Kurulu, Başbakan Hüseyin Özgürgün başkanlığında bugün yaptığı toplantıda, 2018 Mali Yılı Bütçesi Yasa Tasarısı’nı görüşerek 5.732.000 TL olarak onayladı.

Başbakanlık açıklaması şöyle;

“KKTC tarihinde ilk kez, denk bütçe olarak hazırlanan 2018 bütçesi; 635 Milyon TL’si Türkiye Cumhuriyeti Yardımları, 595 Milyon TL’si de Türkiye Cumhuriyeti kredileri olmak üzere, 5 milyar 732 milyon TL olarak kabul edildi.

Bütçede, 1 milyar 879 milyon 334 bin TL personel gideri, 105 milyon 699 bin Sosyal Güvenlik Kurumuna devlet primi gideri; 3 milyar 486 milyon 898 bin TL mahalli gelir, 807 milyon 382 bin TL’de fiyat istikrar fonu geliri öngörülüyor.”