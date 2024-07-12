Bakanlar Kurulu, 213 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi

Bakanlar Kurulu, 213 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verilmesine karar verdi.
Resmi Gazete’de yayımlanan karar şu şekilde:
“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 213 yabancı uyruklu kişiye, satın alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”
Öte yandan, yabancı uyruklu bir kişinin de taşınmaz mal izni tadil edildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.