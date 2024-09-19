Bakanlar Kurulu, 3 kişinin ihraç kararını kaldırdı

Bakanlar Kurulu, vize aşımına bağlı para cezalarının ödenmesi şartıyla Cengizhan Güngör, Burcu Kurt ve Çağrı Can Hökelek’in ihraç emirlerini ve giriş yasaklarını kaldırdı.
Bakanlar Kurulu, Cengizhan Güngör, Burcu Kurt ve Çağrı Can Hökelek’in aile bütünlüğü amacıyla aleyhlerine düzenlenen ihraç emirlerini ve/veya giriş yasaklarını, vize aşımına bağlı para cezalarının ödenmesi şartıyla kaldırdı. Karar, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlandı.
İhraç kararı kaldırılan isimler şöyle:
Cengizhan Güngör, Burcu Kurt ve Çağrı Can Hökelek.
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