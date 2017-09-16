Bakanlar Kurulu 30 kişiyi daha KKTC vatandaşı yaptı!

Resmi Gazete’de 14 Eylül 2017 tarihinde yayınlanan karara göre 30 kişi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına alındı.
Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’inci fıkrasının ( C) bendi uyarınca 11 Eylül tarihli toplantısında toplamda 30 kişinin KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi.
KİMLER KKTC VATANDAŞLAIĞI ALDI?
Bakanlar Kurulu’nun 11 Eylül 2017 tarihli kararları uyarınca;
1991 Antakya doğumlu Zahide Mısırlı,
1974 Halfeti doğumlu Ramazan Yoldaş,
1974 Kağızman doğumlu Eyyup Temel,
1971 Mersin doğumlu İsmail Açıkbaş,
1978 Kargı doğumlu Nuh Eken,
1964 Samsun doğumlu Kemal Sivrikaya,
1973 Kozan doğumlu Ender Doylu,
1997 Altınözü doğumlu Zemzem Kılıç,
1964 Ünye doğumlu Orhan Uçar,
1972 Hamm/Almanya doğumlu Hüdaverdi Çöygün,
1979 İzmir doğumlu Güneş Belhan,
1974 Antakya doğumlu Cihat Çolak,
1986 Tomarza doğumlu Gürkan Gazcıoğlu,
1997 Besni doğumlu Sümeyye Yıldırım,
1985 Altınözü doğumlu Cemal Bolat,
1974 Sultandağı doğumlu Yekta Barış Güneş,
1983 Diyarbakır doğumlu Ayhan Fura,
1957 Türkoğlu/Kahramanmaraş doğumlu Fatma Sığırcı,
1971 Salihli doğumlu Cemil Özpolat,
1965 İstanbul doğumlu Emel Boyar,
1974 Malatya doğumlu Bilgehan Güngör,
1997 Halfeti doğumlu Mustafa Arslan,
1981 Pazarcık doğumlu Hüseyin Kocamer,
1962 Tarsus doğumlu Ayla Onan,
1981 Reyhanlı doğumlu Murat Yılmaz,
1944 Salama/Filistin doğumlu Mohamed M. Al Sabawi ve
1982 Kızıltepe/Mardin doğumlu Şahin Akdağ KKTC Yurttaşlığı’na alındı.
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