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Bakanlar Kurulu, 350 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi

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Bakanlar Kurulu tarafından 350 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildiği açıklandı.
Bakanlar Kurulu, 350 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verdi

Bakanlar Kurulu tarafından 350 yabancı uyruklu kişiye taşınmaz mal satın alma izni verildiği açıklandı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, 52/2008 sayılı Taşınmaz Mal Edinme ve Uzun Vadeli Kiralama (Yabancılar) Yasası uyarınca, önergeye ekli listede isimleri ve satın almak istedikleri taşınmaz malla ilgili detayları belirtilen 350 yabancı uyruklu kişiye, satın ve/veya bağış yolu ile alacakları taşınmaz malın serbest olması kaydıyla, gerekli iznin verilmesine karar verdi.”

 

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