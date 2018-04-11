Bakanlar Kurulu 40 tasdik memurunun mührü iptal etti. Bakanlar Kurulu “Usulsüz” mühür verilen tasdik memurlarının mühürlerinin iptal edilmesi yönünde karar aldı.

Bakanlar Kurulu 40 tasdik memurunun mührü iptal etti

Bakanlar Kurulu, 2017 yılında UBP-DP hükümeti döneminde tasdik memurluğuna atanmaya ilişkin yapılan hata yüzünden yaklaşık 40 tasdik memurunun ismi Resmi Gazetede yayımlanmadığı gerekçesiyle izinlerini iptal etti.

Bakanlar Kurulu’nun aldığı 2017 Ekim ve Kasım tarihli kararların, Fasıl 39 Tasdik Memurları Yasası’nın 3’üncü maddesi ile KKTC Anayasası’nın 161’inci maddesinin (1)’inci ve (3)’üncü fıkrasına aykırı olarak Resmi Gazete’de yayınlanmaması nedeniyle, yaklaşık 40 tasdik memurunun mührü iptal edildi.

Bakanlar Kurulu’nun 24 Mart’ta yaptığı toplantıda, o dönemde isimleri Resmi Gazete’de yayımlanmadığı gerekçesiyle “usulsüz” mühür verilen tasdik memurlarının mühürlerinin iptal edilmesi yönünde karar aldı.

Bu karardan dolayı mühürleri iptal edilen tasdik memurlarının, kararın alındığı günden itibaren yapacakları işlemler geçersiz sayılacak.