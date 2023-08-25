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Bakanlar Kurulu, 5 okulun güçlendirilme projeleri için gereken ödeneği onayladı... İşte o okullar...

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Bakanlar Kurulu, 5 devlet okulunun güçlendirilme projeleri için gereken ödeneği onayladı. Aynı kararda, Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için de kaynak ayrıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bakanlar Kurulu, 5 okulun güçlendirilme projeleri için gereken ödeneği onayladı... İşte o okullar...

Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Vadili İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde güçlendirilme projeleri için gereken ödeneği onayladı. 

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ne 8 milyon 153 bin 280 TL, Mustafa Kemal İlkokulu’na 1 milyon 251 bin 186 TL, Vadili İlkokulu’na 1 milyon 187 bin 261 TL, Ağırdağ İlkokulu’na 633 bin 397 TL, Mehmetçik İlkokulu’na ise 803 bin 943 TL kaynak onaylandı. 

Aynı kararda Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için 6 milyon 610 bin 987 TL ödenek ayrıldı.

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