Bakanlar Kurulu, 5 okulun güçlendirilme projeleri için gereken ödeneği onayladı... İşte o okullar...

Bakanlar Kurulu, 5 devlet okulunun güçlendirilme projeleri için gereken ödeneği onayladı. Aynı kararda, Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için de kaynak ayrıldı. Karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal İlkokulu, Vadili İlkokulu, Ağırdağ İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu ve Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’nde güçlendirilme projeleri için gereken ödeneği onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi’ne 8 milyon 153 bin 280 TL, Mustafa Kemal İlkokulu’na 1 milyon 251 bin 186 TL, Vadili İlkokulu’na 1 milyon 187 bin 261 TL, Ağırdağ İlkokulu’na 633 bin 397 TL, Mehmetçik İlkokulu’na ise 803 bin 943 TL kaynak onaylandı.

Aynı kararda Şampiyon Melekler Anıt Mezar Projesi için 6 milyon 610 bin 987 TL ödenek ayrıldı.