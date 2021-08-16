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Bakanlar Kurulu 5 saat toplandı... İşte kararlar...

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Bakanlar Kurulu 5 saat toplandı... İşte kararlar...
Bakanlar Kurulu 5 saat toplandı... İşte kararlar...

Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı.

Başbakan Ersan Saner başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı saat 10.30’da başladı.

Bakanlar Kurulu toplantısında artış gösteren Koronavirüs vakaları ve alınan önlemlerin değerlendirilmesi bekleniyor.

Yaklaşık 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı. 

Başbakan Ersan Saner Bakanlar Kurulu kararlarını açıklıyor...

- Güven Yapı şirketine kiralanan arazi ile ilgili Bakanlar Kurulu karar aldı.

- Bakanlar Kurulu 16/8/2021 tarihinde 308/2018 numaralı kararı iptal etti.

Başbakan Ersan Saner 5 saat süren Bakanlar Kurulu toplantısı sonucunda başka herhangi bir karar açıklamadı.

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