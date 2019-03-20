Bakanlar Kurulu 5 saatlik toplantı yaptı, kararlar açıklanmadı!

Bakanlar Kurulu dün toplandı. Yaklaşık 5 saat toplantı yaptı ama alınan kararlar henüz açıklanmadı.
Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında dün saat 16.00 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.
Toplantı sonunda açıklama yapılmadı.
Bakanlar Kurulu dün toplandı. Yaklaşık 5 saat toplantı yaptı ama alınan kararlar henüz açıklanmadı.
Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında dün saat 16.00 sıralarında başlayan toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.
Toplantı sonunda açıklama yapılmadı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.