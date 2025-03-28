Bakanlar Kurulu, 9 kişinin ihraç kararını kaldırdı

Bakanlar Kurulu, Recep Çelik, Mahmut Bölek, Arif İri, Kadir Dişçeken, Mehmet Doşar, Doğan Polat, Hüseyin Arıca, Wajid Ali ve Fahad Butt’un ihraç kararlarını kaldırdı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararda şu ifadelere verildi:

“Bakanlar Kurulu, önergede belirtilenler ışığında, aşağıda isimleri ve doğum tarihleri belirtilen şahıslardan Recep Çelik, Mahmut Bölek ve Arif Iri'nin ailelerinin KKTC vatandaşı olduğu, Kadir Dişçeken, Mehmet Doşar, Doğan Polat, Hüseyin Arica, Wajid Ali ve Fahad Butt'un ise uzun yıllardır aileleri ile birlikte KKTC'de ikamet ettiği dikkate alınarak, aile birliklerinin bozulmaması amacıyla, varsa haklarında oluşan para cezasını girişte ödemeleri koşuluyla aleyhlerine düzenlenen ihraç emrinin kaldırılmasına ve girişlerinin serbest bırakılmasına karar verdi.”