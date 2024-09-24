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Bakanlar Kurulu, Alçak Orman Arazilerinin devrine ilişkin tüzüğü onayladı

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Bakanlar Kurulu, Alçak Orman Tarlalarının Devrine İlişkin Tüzükğü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.
Bakanlar Kurulu, Alçak Orman Arazilerinin devrine ilişkin tüzüğü onayladı

Bakanlar Kurulu, Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı Yasası’nın 8'inci maddesinin verdiği yetkiye dayanarak "Alçak Orman Tarlalarının Devrine İlişkin Tüzük"ü onaylayarak, Resmi Gazete'de yayımlanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yer alan tüzüğün, 1 Ocak 1955'ten önce alçak ormanlardan örtü açma suretiyle elde edilen ve halen tarım arazisi olarak kullanılan devlet arazilerinin mülkiyet hakkının fiili zilyetlerine devrini sağlamak amacıyla hak sahiplerinin saptanmasında izlenecek yöntemi, Beyanname Tetkik Komisyonu ile İnceleme ve İtiraz Komisyonu’nun toplanma ve çalışma şeklini, kullanılacak formların biçimini, hak sahipliğinin saptanmasında hangi bilirkişiler ve belgelerden yararlanılacağını belirlemek amacıyla hazırlandığı ve 6 ay sonra sonra yürürlükten kalkacağı belirtildi.

Tüzük, 1 Ocak 1955 tarihinden önce alçak orman sahalarında örtü açma suretiyle orman tarlası elde eden ve bu tarihten beri bunları tarım arazisi olarak kullanan kişiler ile yasal mirasçılarını kapsıyor. 

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