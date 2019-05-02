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Bakanlar Kurulu Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplandı
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KIBRIS
02.05.2019 16:36
Bakanlar Kurulu Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.
Bakanlar Kurulu Başbakan Tufan Erhürman başkanlığında toplandı.
Toplantı, saat 14.50’de başladı.
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