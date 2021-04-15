Bakanlar Kurulu bitti, Başbakan açıklama yapıyor... (CANLI YAYIN)

Bakanlar Kurulu bitti. Başbakan açıklama yapıyor...
Başbakan Saner açıklama yapıyor...
İşte satır başları;
* Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadı...
* Sokağa çıkma yasağı konusunda yeni kararlar var...
19-26 Nisan tarihleri arasında
Sokağa çıkma yasağı 21:00-05:00'e geçildi...
Pazar günleri sadece eczane ve benzin istasyonları açık olacak. Daha önceki uygulama devam edecek.
Marketler sabah 07:00'den 20:00'ye kadar açık olacak.
* Cumartesi bazı düzenlemeler var... Bazı sektörler saat 18:00'e kadar hizmet verebilecek.
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