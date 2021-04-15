Bakanlar Kurulu bitti, Başbakan açıklama yapıyor... (CANLI YAYIN)

Bakanlar Kurulu bitti. Başbakan açıklama yapıyor...

Başbakan Saner açıklama yapıyor...

İşte satır başları;

* Akaryakıt fiyatlarında herhangi bir artış yapılmadı...

* Sokağa çıkma yasağı konusunda yeni kararlar var...

19-26 Nisan tarihleri arasında

Sokağa çıkma yasağı 21:00-05:00'e geçildi...

Pazar günleri sadece eczane ve benzin istasyonları açık olacak. Daha önceki uygulama devam edecek.

Marketler sabah 07:00'den 20:00'ye kadar açık olacak.

* Cumartesi bazı düzenlemeler var... Bazı sektörler saat 18:00'e kadar hizmet verebilecek.