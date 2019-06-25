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SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı

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Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.
Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu bugün Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplandı.

Toplantı saat 17.30’da başladı.

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