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Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
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KIBRIS
»
KIBRIS
09.06.2021 09:16
Bakanlar Kurulu bugün toplanacak.
Bakanlar Kurulu’nun bugün saat 15.00 sıralarında toplanması bekleniyor.
Etiketler:
haber
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detay
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kıbrıs
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