Bakanlar Kurulu bugün toplanacak. Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu saat 15.00’de başlayacak.
Bakanlık koltuğu boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu vekalet edecek.
Bakanlar Kurulu bugün toplanacak. Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak Bakanlar Kurulu saat 15.00’de başlayacak.
Bakanlık koltuğu boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu vekalet edecek.
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