Bakanlar Kurulu bugün toplanacak

Bakanlar Kurulu, bugün saat 09.30’da toplanıyor.
Toplantıda; adeta kara borsaya düşen ev tipi tüp gaz, elektrikle ilgili son durum ve asgari ücret konularının görüşülmesi bekleniyor.
Anımsanacağı üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun son toplantısında, taraflar rakam zikretmiş ve devletin, işverene yönelik sosyal sigorta prim desteğine devam etmesi çağrısında bulunmuştu.
Söz konusu çağrının, bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.
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