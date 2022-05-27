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Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
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KIBRIS
27.05.2022 10:20
Bakanlar Kurulu bugün toplanacak
Bakan
lar Kurulu saat 17.00’de Baş
bakan
Dt. Ünal Üstel’in başkanlığında toplanacak.
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