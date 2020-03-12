Bakanlar Kurulu, Cumurbaşkanı Akıncı başkanlığında toplandı

Bakanlar Kurulu, Koronavirüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında olağanüstü toplandı.
Bakanlar Kurulu koronavirüs salgını dolayısı ile ülkemizde yürürlüğe koyulacak olan ek tedbirleri kararlaştıracak.
Bakanlar Kurulu, Koronavirüs gündemi ile Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın başkanlığında olağanüstü toplandı.
Bakanlar Kurulu koronavirüs salgını dolayısı ile ülkemizde yürürlüğe koyulacak olan ek tedbirleri kararlaştıracak.
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