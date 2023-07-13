Bakanlar Kurulu DAÜ'yü konuştu... Maaşlara artış tamam gibi...
Detay Özel Haber
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da katıldığı dünkü Bakanlar Kurulu'nun en önemli gündemi DAÜ oldu. DAÜ'nün son 3 yıldır içine düşürüldüğü durum Bakanlar Kurulu'nun gündeminde yer aldı.
Bakanlar Kurulu Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun DAÜ konusunda gerekli girişimleri yapması konusunda mutabık kaldı.
Edinilen bilgiye göre hükümet Hayat Pahalılığı artışının DAÜ çalışanlarına Temmuz maaşlarına yansıtılabilmesi için de kesenin ağzını açmayı planlıyor.
Bilindiği gibi KKTC'de altı aylık hayat pahalılığı %33.12 olmuştu.
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