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Bakanlar Kurulu devam ediyor .. Toplantıya Belediye Başkanları ve Kaymakamlar da katıldı

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Bakanlar Kurulu devam ediyor .. Toplantıya Belediye Başkanları ve Kaymakamlar da katıldı
Bakanlar Kurulu devam ediyor .. Toplantıya Belediye Başkanları ve Kaymakamlar da katıldı

Bakanlar Kurulu toplantısı devam ederken,toplantıya Kaymakamlar ve Belediye Başkanlarının çağırıldığı öğrenildi.

DETAY ÖZEL-HANİFE LEFKARALI

Toplantıda bulunan ve sonrasında ayrılan Başsavcı Sarper Altıncık toplantı çıkışında, “Ben söyleyeceğimi söyledim” dedi.

Belediye Başkanları ve Kaymakamların çağırılması Bakanlar Kurulu’nun Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun açıkladığı kapanma kararlarının uygulanması konusunda çalışmalar yaptığı yorumlarına neden oldu.

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