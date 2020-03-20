Bakanlar Kurulu durum değerlendirmesi yapıyor

Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı alınan önemlerle ilgili durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 12.00 sıralarında başladı.
Bakanlar Kurulu, koronavirüs salgınına karşı alınan önemlerle ilgili durum değerlendirmesi yapmak üzere toplandı.
Başbakan Ersin Tatar başkanlığında yapılan Bakanlar Kurulu toplantısı, saat 12.00 sıralarında başladı.
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