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Bakanlar Kurulu, El-Sen’in başlattığı grevi 60 gün süreyle yasaklama kararı aldı, işte detaylar

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42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu grevin genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliğini bozucu, elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan niteliği olması nedenleriyle 60 (altmış) gün
Bakanlar Kurulu, El-Sen’in başlattığı grevi 60 gün süreyle yasaklama kararı aldı, işte detaylar

Bakanlar Kurulu, El-Sen’in sabah saatlerinde başlattığı grevi 60 gün süreyle yasaklama kararı aldı. Başbakanlık Basın Bürosu’ndan yapılan açıklama şöyle: Bakanlar Kurulu, bugün, Başbakanlığa vekalet eden Bakan Ali Pilli başkanlığında olağanüstü bir toplantı yapmıştır. Bugün sabah saatlerinden itibaren Elektrik Kurumu’nda yürürlüğe konulan grev konusunun ele alınıp değerlendirildiği toplantıda; Bu grevin ülkemize uluslararası ulaşım, ülke içerisinde trafik, sağlık ve diğer elzem hizmetleri kesintiye uğratarak halkımızın hayatını ciddi şekilde olumsuz etkileyen bir durum ortaya çıkardığı tespit edilmiştir.

Bu noktadan hareket eden Bakanlar Kurulu, 42/1996 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Referandum Yasası’nın kendisine verdiği yetkiye dayanarak bu grevin genel sağlığı, ulusal ve kamu güvenliğini bozucu, elzem hizmetleri ciddi şekilde kesintiye uğratan niteliği olması nedenleriyle 60 (altmış) gün süre ile yasaklama kararı almıştır.

Bakanlar Kurulu ayrıca Elektrik Kurumu’nun geleceğini ve ülkenin enerji ihtiyacını dikkate alarak daha önce açıklamış olduğu 60 MW’lık yeni yatırım taahhüdünü ve bu taahhüdün yer aldığı protokole bağlılığını bu toplantıda bir kez daha teyit etmiştir.

Hükümet, 60 MW’lık yeni yatırım ile ilgili olarak halihazırda bir adım atmıştır ve önümüzdeki günlerde de diğer gerekli adımları atacaktır. Yatırımın ne şekilde olacağına ilişkin detaylı açıklama ilk Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirilip gerekli karar alınması ertesinde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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